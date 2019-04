Geri das Spice Girls nega noite de sexo com Mel B

Apesar de se assumir "dececionada" a cantora assume estar ansiosa para voltar aos palcos com as amigas.

Geri Halliwell negou as declarações de Mel B de que teria tido uma noite de sexo com a colega da banda feminina Spice Girls.



Um comunicado divulgado pelo representante da cantora avança que a artista está "dececionada" pela polémica ter voltado a estar no centro das atenções.



"A Geri está muito grata por todo o apoio e lealdade durante todos estes anos. Ela adora as Spice Girls: Emma, Melanie B., Melanie C. e Victoria. Gostava que soubessem que o que foi relatado recentemente simplesmente não é verdade e tem sido muito doloroso para a sua família", lê-se na nota.



Mel B, de 43 anos, disse que a dupla desfrutou de uma noite de paixão, da qual "riram" depois. Ao revelar os pormenores até agora desconhecidos do público, Mel sorriu e afirmou que a amiga e o marido vão "matá-la".



"Ela vai odiar-me por isto porque é toda fina mas o que momento que tivemos não foi um 'caso', foi apenas um momento que aconteceu. Rimos e foi isso", confessou. "Nós éramos melhores amigas. Acabou por acontecer", continuou.



Os detalhes foram contados na nova série Life Stories. A cantora fez a revelação chocante quando falou com Piers Morgan para o novo programa de Piers Morgan, na noite desta sexta-feira.

Geri está atualmente casada com o dirigente desportivo da Red Bull de Fórmula 1, Christian Horner, e tem dois filhos.

Apesar de "dececionada" com o comentário de Mel B, Geri afirma estar ansiosa para voltar aos palco e abraçar a digressão que o grupo vai realizar este ano.