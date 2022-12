Georgina Rodríguez surpreendeu Cristiano Ronaldo este Natal com um carro de luxo, um Rolls-Royce Dawn, e conseguiu deixar o craque de boca aberta.A influencer partilhou na sua conta de Instagram um vídeo em que mostra a sua casa, com os filhos a abrirem os presentes. Na mesma partilha é possível ver o momento em que o craque portugues vê a oferta da amada: um Rolls-Royce Dawn com um grande laço vermelho.O descapotável tem matricula portuguesa e um custo superior a 270 mil euros.