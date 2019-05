Gio e Dolores Aveiro unidas por amor

Há mais de um ano que a relação entre Georgina Rodríguez e Dolores Aveiro faz correr tinta na imprensa, com as duas a mostrarem-se distantes e a pouco conviverem publicamente.No entanto, no último domingo, sogra e nora mostraram que, aos poucos, estão a colocar de lado as divergências do passado e uniram-se por amor a Cristiano Ronaldo.