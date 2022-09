Gio refugia-se na família para superar perda do filho no parto

Georgina Rodríguez mostra-se cada vez mais uma mãe babada e partilhou com os seguidores novas fotos com os filhos, Cristianinho, de 12 anos, Eva e Mateo, de 5, Alana Martina, de 4, e Bella Esmeralda, de 5 meses, em momentos descontraídos em família.





Imagens semelhantes às que vai mostrar na 2ª temporada de ‘Soy Georgina’, a avaliar pelo teaser que a Netflix já disponibilizou. Gio admite que se tem refugiado na família para superar a perda de um dos filhos gémeos no parto, em abril. “Parte do meu coração partiu-se e questionei como poderia continuar. Eu tinha a resposta mais próxima do que imaginava. Ao olhar para os olhos dos meus filhos vi que a única maneira de superar tudo era estarmos todos juntos.”