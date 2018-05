Giorgina tem novo decote

Namorada de Cristiano Ronaldo surpreende ao divulgar uma fotografia ousada.

Por Vânia Nunes | 01:30

O decote de Georgina Rodríguez voltou a agitar as redes sociais. A namorada de Cristiano Ronaldo divulgou uma fotografia no Instagram em que surge com um top justo desportivo que deixa em evidência as suas curvas.