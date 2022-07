iovanna Ewbank está de férias em Portugal com o marido, Bruno Gagliasso, e os filhos. A família, que costuma visitar o país lusitano, deslocou-se a um restaurante junto à praia na Costa da Caparica, quando Giovanna começou a discutir com uma mulher portuguesa.A discussão surgiu quando a mulher tece um comportamento racista para com os filhos dos atores, como também com uma família de turistas angolanos que estava no mesmo local, refere o comunicado de assessoria do casal brasileiro.