Gonçalo Quinaz envia mensagens à 'ex' enquanto está com Jéssica Nogueira: "Não posso viver sem ti"

saiu da casa do 'Big Brother', da TVI, encantado com Jéssica Nogueira, de quem confessou ter gostado de conhecer. A amizade criada no reality show desencadeou um romance e os dois já vivem juntos em Lisboa.Contudo, apesar de mostrarem que a relação está de vento em popa, o antigo jogador de futebol continua a enviar mensagens a Renee Castellanos, com quem namorou em 2019.