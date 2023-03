É um dos craques do momento do Benfica e não é só dentro de campo que a vida lhe corre às mil maravilhas. Gonçalo Ramos, de 21 anos, também está muito feliz no que ao amor diz respeito.



O avançado está apaixonado por Margarida Amaral Domingos, de 22 anos, uma jornalista que está a estagiar no canal desportivo Sport TV.









