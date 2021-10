Goucha quer aproveitar mais a vida ao lado do marido e prepara a reforma

Aos 66 anos e com a agenda repleta com os desafios que abraça na televisão, Manuel Luís Goucha admite que já conta os dias para desfrutar, sem pressas, da companhia do marido, Rui Oliveira, no monte que têm em Monforte, no Alentejo, e para poder viajar pelo mundo, outra das suas grandes paixões. Apesar de não querer despedir-se por completo do pequeno ecrã, o apresentador de ‘Goucha’, transmitido nas tardes de segunda a sexta-feira na TVI, quer deixar os programas diários assim que terminar o seu contrato, pelo qual aufere cerca de 50 mil euros por mês.