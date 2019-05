Guarda-costas de Brad Pitt revela todos os segredos do ator

No meio de todas as especulações, Brad Pitt, de 55 anos de idade, continua no centro das atenções desde que se reaproximou da ex-mulher, Jennifer Aniston, de 50.Segundo a imprensa internacional, o galã de Hollywood e a estrela de ‘Friends’ estão a dar uma oportunidade ao amor, depois de Pitt ter terminado recentemente o longo processo de divórcio com Angelina Jolie, de 43 anos, com quem viveu um romance entre 2014 e 2016.Para satisfazer a curiosidade dos milhões de fãs das estrelas, um guarda-costas do ator, que não quis se identificar, decidiu agora falar publicamente acerca das duas relações mediáticas que fazem correr tanta tinta.