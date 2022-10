Meghan Markle é conhecida pelo seu papel ativo na luta dos direitos das mulheres e da igualdade de género, tema recorrente no seu podcast. Contudo, quando se trata da sua segurança, a duquesa de Sussex gosta de ter a seu lado Pere Daobry, ex-polícia e praticante de culturismo com 2,01 metros de altura, que em 2016 foi condenado por violência doméstica.









Tudo aconteceu quando a sua então mulher, Sarah Jay, também polícia, disse que já não o amava e queria a separação. Nessa altura, Daobry agrediu-a com um soco e começou a estrangulá-la. De acordo com a sentença do tribunal, Sarah esteve “a segundos de morrer”, como refere o ‘Daily Mail’. O facto de ter chamado uma ambulância e de se mostrar arrependido livrou-o de uma pena de prisão. Já Sarah mergulhou numa profunda depressão e pôs termo à vida em 2019.

“Quando se vê a forma como Meghan fala sobre as questões das mulheres é bastante surpreendente que um guarda-costas com esse tipo de antecedentes tenha sido contratado”, revelou uma fonte ao jornal britânico, depois de Daobry ter sido fotografado a conduzir os duques de Sussex em Inglaterra. Antes disso, acompanhou Meghan numa viagem a Nova Iorque e já viajou com Harry a Las Vegas.

Novo retrato

da família real



A conta oficial da família real britânica revelou um novo retrato do rei Carlos III e de Camilla, rainha consorte, com os futuros herdeiros ao trono. O casal posa com o príncipe William e a mulher, princesa Kate.