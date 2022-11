Guilherme Pádua, assassino da atriz Daniella Perez, morre aos 53 anos

"Pouco antes das 22h (18h00 em Lisboa), recebi o telefonema de uma irmã a dizer que um dos nossos pastores acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto, e ele estava com a esposa no primeiro banco", começou por dizer Márcio Valadão, Pastor da Igreja.

28 de dezembro de 1992. Além do ator, a então esposa, Paula Thomaz, também participou no homicídio. Na altura ambos os atores contracenavam na novela "De corpo e alma", da Rede Globo, escrita por Gloria Perez, mãe da atriz.

Daniella tinha deixado o estúdio no Rio de Janeiro, onde gravava cenas da produção e foi seguida de carro por Guilherme e Paula. Horas mais tarde o corpo da atriz foi encontrado num terreno baldio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O corpo da atriz chocou as autoridades, uma vez que apresentava 16 perfurações no peito e no pescoço. O ator foi condenado a uma pena de prisão de 19 anos, mas sete anos depois ficou em liberdade condicional.

O ator Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, morreu este domingo aos 53 anos. O ator brasileiro terá morrido em casa, em Belo Horizonte, vítima de um enfarte, avançou a Igreja Batista de Lagoinha, no estado de Minas Gerais. Guilherme Pádua terá caído inanimado no chão.De recordar que o ator assassinou Daniella, atriz e bailarina brasileira, a