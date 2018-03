Gustavo Santos fecha conta no Facebook

é altura de "seguir caminho rumo a novos horizontes e poupar energia para o que aí vem".



"

Não se sabe se a decisão de Gustavo Santos está relacionada com a polémica que tem vindo a atingir a rede social, depois das denúncias que apontam para o uso ilegal de dados de mais 50 milhões de utilizadores do Facebook pela empresa de comunicação estratégica Cambridge Analytica. De acordo com estes relatos, a empresa utilizou os dados privados, obtidos sem consentimento dos utilizadores, para influenciar as eleições norte-americanas em 2016.



Leia o texto de despedida na íntegra:



"

ENCERRAMENTO DA PÁGINA FACEBOOK

Acredito nos ciclos da vida.

Tudo começa e tudo acaba.

Quando iniciei esta aventura no Facebook, independentemente dos desvios inerentes ao crescimento humano, a minha única intenção era partilhar um modo de vida alicerçado no Amor, no respeito pelas vontades próprias e pelas diferenças que encontramos nos outros. Sinto, de coração, que foram anos de valioso serviço e que a missão a que me propus foi, absolutamente, cumprida.

Foi uma honra caminhar ao vosso lado, mas agora é altura de desapegar do património humano de mais de 170 mil pessoas, seguir caminho rumo a novos horizontes e poupar energia para o que aí vem.

A transformação da Educação atual numa experiência de liberdade e amor é o meu próximo compromisso com a vida.