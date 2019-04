"Há 46 temporadas a conquistar o terreno das vizinhas", diz Quim Barreiros sobre Game of Thrones

Artista celebrou o regresso da série com uma fotografia no Instagram.

11:12

Ninguém ficou indiferente ao regresso de Game of Thrones, uma das séries mais badaladas do momento, onde cada personagem tenta alcançar o trono. Muito esperada pelos fãs, a estreia do primeiro episódio da oitava temporada aconteceu durante a madrugada deste domingo.



Quim Barreiros, o cantor de música popular portuguesa fez uma publicação onde garante que o trono lhe pertence, há 46 temporadas (tempo de carreira).



"Este trono é meu, e daqui ninguém me tira!

Quing Barreiros, da casa Barreiros, rei do bacalhau, guardador de cabritas e domador da língua portuguesa. Há 46 temporadas a conquistar o terreno das vizinhas.

O final de Game of Thrones promete", pode ler-se na descrição feita pelo artista.