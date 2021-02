"Há meninos com vagina e meninas com pénis": Demi Lovato revolta-se contra 'chás de bebé'

A cantora Demi Lovato manifestou-se contra a tendência crescente das famosas 'babyshower' - chás de bebé - por considerar que são transfóbicas.



A artista, de 28 anos, expressou esta semana a oposição aos eventos onde os futuros pais anunciam o sexo do bebé através de, geralmente, uma variedade de itens rosas ou azuis.

A longa publicação, originalmente compartilhada por um ativista transexual, foi divulgado por milhares e considerado "inconsistente com a ciência" por basear o sexo de um bebé no seu género.

"A transfobia não é apenas um preconceito contra pessoas transexuais, é também uma forma de pensar que entende as pessoas que não sejam transexuais como mais naturais / orgânicas", continuou a publicação.



"Há meninos com vagina e meninas com pénis", disse Lovato.