Hackers ameaçam divulgar vídeo íntimo de Joana Madeira

Joana Madeira, mulher do humorista Eduardo Madeira, divulgou nas redes sociais que está a ser chantageada por piratas informáticos.Os hackers ameaçam divulgar vídeos íntimos de Joana caso não seja feito um pagamento."Recebi este mail na minha conta, em tom ameaçador e de chantagem, dizendo que caso não pague uma recompensa me vão denegrir nas redes, pois conseguiram a minha password. Estou só a avisar-vos, se daqui para amanhã começarem a receber nudes não pensem que a quarentena me deixou louca", escreveu a mulher de Eduardo Madeira."Além disso, quando ameaçam que enviam nudes meus é só estupidez deles pois basta uma simples pesquisa no Google com o meu nome e têm fotos bem melhores, inclusive sem soutien", disse.