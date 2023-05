O príncipe Harry fez 22 horas de voo no sábado, para assistir à coroação do pai, Carlos III, em Londres, Reino Unido.



O duque de Sussex, que era figura esperada na cerimónia, não ficou para a festa – nem para o almoço – e assim que saiu da Abadia de Westminster arrancou para a Califórnia, nos EUA, para ir ter com a mulher, Meghan Markle, e celebrar o quarto aniversário do filho mais velho do casal, Archie.