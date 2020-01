Harry e Meghan Markle perdem títulos reais e fundos públicos a partir da primavera

O príncipe Harry e Meghan Markle vão perder os títulos reais e vão também deixar de receber fundos públicos a partir da próxima primavera. O anúncio foi feito este sábado através de um comunicado pelo palácio de Buckingham.





A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020

Os duques de Sussex têm ainda de pagar as verbas usadas para redecorar Frogmore Cottage, que continuará a ser a residência do casal e do filho, Archie, no Reino Unido.

Harry e Meghan, que vão deixar de representar formalmente a rainha, receberam ainda uma 'autorização' para poderem fazer uma "feliz e tranquila nova vida".











Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) a 18 de Jan, 2020 às 10:30 PST



Recorde-se que Harry e Meghan Markle anunciaram no início de janeiro que se vão afastar da família real britânica, alegando quererem tornar-se "financeiramente independentes".



Em atualização