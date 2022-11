Um fã atirou ao cantor britânico Harry Styles um rebuçado da marca Skittles e acabou por atingi-lo no olho. O episódio aconteceu durante um concerto que decorreu esta segunda-feira, em Los Angeles, nos EUA.Segundo a revista de música Rolling Stone, e de acordo com vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o cantor andar para trás, após ser atingido pelo rebuçado. O artista terminou o concerto com os olhos semicerrados.