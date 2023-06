Harry Styles interrompe concerto para deixar mulher grávida ir à casa de banho no País de Gales

O cantor britânico Harry Styles interrompeu um concerto para deixar uma mulher grávida ir à casa de banho no País de Gales. A ação encantou o público e o momento que protagonizou com a fã acabou por se tornar viral assim que foi partilhado nas redes sociais.De acordo com a PageSix, o artista cantava a música "As It Was" quando Sian o interpelou. A muler pediu-lhe ajuda a escolher um nome para dar ao bebé. "Isso é muita pressão, Sian. Mas isto pode ser muito divertido, não pode?", respondeu o músico.Antes que Harry Styles desse alguma sugestão de nome, Sian admitiu que precisava de ir à casa de banho. O cantor acedeu ao pedido e disse que se esta não demorasse não iria perder nada."Acho que todos concordamos que é importante que a Sian vá à casa de banho, não é? Sian, não vais perder nada. Se te despachares, não vais perder nada", afirmou o britânico.No intervalo não planeado, o cantor aproveitou para interagir com outros fãs e ler os cartazes de apoio.