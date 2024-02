Assim que se soube que Carlos III sofria de cancro, o Reino Unido entrou em comoção coletiva com a eventualidade de perder o novo monarca, uns escassos 17 meses após ter assumido o trono.



O filho mais novo do rei, o príncipe Harry, deixou mulher e filhos na Califórnia, EUA, para ficar próximo do pai neste momento difícil, e o primeiro-ministro inglês, Rishi Sunak, fez uma declaração pública para tentar tranquilizar os ingleses.









