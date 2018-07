Produtor assegura que fez 'pacto sexual' com Ashley Judd, uma das mulheres que o acusam.

15:14

A atriz, Ashley Judd, avançou com uma ação contra o produtor Harvey Weinstein, acusando-o de lhe arruinar a carreira por se ter recusado a ter relações sexuais com ele. A mulher culpa ainda o produtor de lhe anular as hipóteses que tinha de participar no filme "O Senhor dos Anéis". Weinstein garante que tinha feito um pacto com Judd, onde ela lhe daria sexo em troca de um Óscar.



Clique na imagem para saber mais.