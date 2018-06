Atriz de 56 anos estava "agitada e violenta" e ameaçava matar-se.

19:32

Heather Locklear, que entrou na série 'Melrose Place', está hospitalizada após ter ameaçado dar um tiro na própria cabeça. Esta não é a primeira vez que a ex-mulher do músico Tommy Lee se vê envolvida numa polémica.A família de Heather teve de chamar as autoridades no domingo após a atriz começar a agir de forma completamente descontrolada e ameaçar dar um tiro na própria cabeça.