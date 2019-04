Helena Costa faz apelo desesperado após perder as duas cadelas

Atriz deixa contacto para quem tiver informações sobre os animais.

18:33

A atriz Helena Costa recorreu ao seu Instagram para fazer um apelo aos fãs, após o desaparecimento das suas duas cadelas, este domingo, na zona da Malveira da Serra, em Cascais.A artista, grávida de gémeos, terá ido almoçar para celebrar o domingo de Páscoa, a Vila Franca de Xira e, quando regressou a casa deparou-se com a ausência de Julieta e Tacuara, as suas cadelas de estimação, que ficaram no terreno da casa de Helena, durante esse período.A informação foi avançada pela atriz através de 'instastories', onde também deixou um apelo: "Venho pedir a vossa ajuda. Cheguei a casa e a Julieta tinha desaparecido com a Tacuara. (...) Se as virem, por favor enviem mensagem", avançou.