Vídeo publicado pelo humorista está a fazer sucesso.

11:25

Herman José não deixou escapar o caso de Robles e decidiu brincar com a 'casinha' do antigo vereador.O humorista partilhou um vídeo com a cara de Ricardo Robles e editou a mesam com um vídeo: "A vontade que eu tinha de ter uma casinha assim linda como eu; de poder acrescentar o 13º andar, a contar vindo do céu", pode ouvir-se.