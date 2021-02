Herman José reclama 10 mil euros ao fisco

Herman José está há 24 anos em guerra com o Fisco. O artista interpôs várias dezenas de processos de impugnação contra a Autoridade Tributária (AT), desde 1997, contestando as contas feitas pelo Fisco. Em causa estão cerca de 10 mil euros, e a resolução final da questão deve ser tomada pelo Tribunal Tributário de Lisboa.A figura da impugnação é um instrumento que se encontra à disposição de todos os contribuintes que pretendam a anulação total ou parcial do ato tributário com o fundamento na sua ilegalidade., Herman José respondeu por escrito: “Com uma vida artística já bem longa, a minha relação com a Autoridade Tributária não é diferente de todos aqueles com carreiras profissionais profícuas e de muito trabalho. Cumpre às instâncias superiores esclarecer todas as dúvidas e é isso que tem vindo a acontecer ao longo das décadas, sempre com total retidão e irrepreensível profissionalismo.”O artista acrescenta que “estas contestações são mais umas entre as dezenas ao longo dos tempos, e como compete, a última palavra caberá sempre aos tribunais”.