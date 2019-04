História de amor entre Meghan e Harry retratada em novo filme. E já há trailer

Película revela a difícil adaptação da duquesa de Sessex à família real.

Já saiu o novo trailer do filme que conta a história do Príncipe Harry e Meghan Markle com mais revelações sobre os duques de Sussex.



O excerto do filme, que sucede "A Royal Romance", mostra a atriz americana Tiffany Smith, que interpreta Meghan, a admitir que sente estar a fingir ser "um belo cisne" antes de se defender de comentários cruéis de uma pessoa próxima.



Em março, a produtora Lifetime Channel confirmou que o filme iria estrear em maio.



A duquesa de Sussex surge a confessar as dificuldades que sente em adaptar-se ao seu novo papel na realeza britânica.

Meghan é vista em pé no seu vestido de noiva enquanto respira fundo, antes do beijo apaixonado a Harry.

"Nunca serás capaz de controlar tudo", diz uma pessoa próxima que não é identificada. Meghan responde com um sorriso atrevido: "Ainda estou à espera da minha reverência".



A data prevista para o lançamento do filme é dia 13 de maio.