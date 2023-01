Na conversa de quarta-feira com Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira disse estar preparada para ir à guerra com os "lobos" da televisão. "Se não chego a lado nenhum há duas coisas que eu tenho que fazer: ou os assusto - os lobos também têm medo -, e vão embora; ou vamos à guerra a sério". Poucos minutos depois desta entrevista, Rui Oliveira, publicou um vídeo de outra conversa antiga entre a antiga dupla das manhãs da TVI onde abordam a saída repentina do marido de Goucha do espaço de culinária que tinha no canal de Queluz de Baixo.









