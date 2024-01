Homem detido junto à casa de Taylor Swift. Testemunhas dizem que tentou arrombar porta da residência da cantora

Taylor Swift atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa.

A polícia de Nova Iorque, nos Estados Unidos, deteve um homem nas imediações da casa da cantora Taylor Swift, no sábado, informou o ABC News.De acordo com testemunhas no local, o suspeito tentou arrombar a porta da residência da artista. As autoridades não confirmaram esse facto, mas a detenção ocorreu na mesma rua, enquanto o homem procurava forçar a entrada noutro prédio.Não é claro se Taylor Swift estava em casa naquele momento. Sabe-se apenas que a cantora norte-americana se deslocou no domingo para Buffalo, em Nova Iorque, para assistir ao jogo do Kansas City Chiefs, clube em que atua o bicampeão da NFL Travis Kelce, com quem vive um romance desde setembro.As autoridades não adiantaram o nome do suspeito, mas está em cima da mesa a hipótese de se tratar de um perseguidor devido a casos idênticos registados no passado ao redor de outras casas da artista.