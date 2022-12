Homem que roubou cães de Lady Gaga condenado a 21 anos e 22 meses de prisão

James Howars, o raptor dos cães de Lady Gaga foi condenado, esta segunda-feira, a 21 anos e 22 meses de prisão.O crime remonta a 24 de fevereiro de 2021 quando Ryan Fisher, de 41 anos, foi alvejado enquanto passeava os três cães da cantora norte-americana, em Sunset Boulevard, nos Estados Unidos. As câmaras de vigilância captaram o momento na altura: "Oh, meu Deus! Fui alvejado! Ajudem-me! Estou a sangrar do peito!", disse a vítima após ter sido atingida e dois dos três cães terem sido roubados.Na sequência do assalto, Fisher perdeu parte do pulmão.Os cães, Koji e Gustav, foram devolvidos dias mais tarde por Jennifer McBride, que também foi acusada de participar no crime.O valor dos buldogs franceses, que pode ascender aos milhares de euros, terá motivado o crime, mas segundo as autoridades os arguidos desconheciam que os cães pertenciam à celebridade.