Hospital nega que Rogério Samora esteja em “morte cerebral”

Rogério Samora, de 62 anos, está há cerca de três semanas internado nos Cuidados Intensivos do Hospital Amadora-Sintra em estado grave, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.“A situação mantém-se estacionária e estável, apesar de muito grave. O prognóstico é reservado”, explicou fonte hospitalar ao, desmentindo os rumores de “morte cerebral ou coma vegetativo”, que ganharam força após as declarações do primo do ator, Carlos Samora, acerca do seu estado de saúde. “Ele tem todos os órgãos a funcionar, menos o cérebro”, declarou.