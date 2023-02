Howard Stern dos 'Queen' diz que Rihanna fez playback em 85% da atuação do Super Bowl

Howard Stern dos 'Queen' comentou o espetáculo de Rihanna no intervalo da Super Bowl, no seu programa de rádio 'The Howard Stern Show', e afirmou que a cantora fez playback mais durante mais de 85% da atuação, revela o Daily Mail.Segundo o guitarrista, Rihanna foi apanhada várias vezes pelas câmaras em momentos que parecia não estar a cantar ao vivo. "Nem sei porque é que ela se deu ao trabalho de aparecer. Posso estar errado, mas na minha opinião, 85 por cento desta atuação foi playback", disse aos ouvintes.Já Robin Quivers, co-apresentadora do programa de Howard, disse que "não tinha a certeza" se Rihanna cantou ao vivo durante toda a performance."Eu tenho uma teoria, a Rihanna não estava a cantar, mas colocou o microfone perto da vagina para que o novo bebé pudesse cantar. O bebé estava a cantar como apoio", respondeu o membro dos 'Queen', segundo o Daily Mail.Rihanna revelou que estava grávida do segundo filho durante a atuação deste domingo, a primeira em televisão depois de ter cantado com DJ Khaled nos Grammy Awards, em 2018.