Hugo Tabaco, antigo concorrente do ‘Big Brother Famosos’, da TVI - foi expulso num duelo com Liliana Almeida, atual mulher de Bruno de Carvalho -, tem um novo amor. O CM sabe que o também empresário e DJ vive uma relação discreta com Mila Diogo, uma empresária que tem uma loja de roupa na zona de Cascais.









