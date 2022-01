"Ia trabalhar de autocarro e saía de Bugatti". O início do namoro de Georgina e Ronaldo

Georgina Rodríguez contou no documentário 'Soy Georgina', que hoje estreia na plataforma Netflix, como foram os primeiros tempos de namoro com Cristiano Ronaldo. O jornal 'As' publicou parte das revelações da companheira do craque português."Foi numa quinta-feira, no verão. Eu trabalhava na Gucci. Ia sair às 5 mas pediram-me para ficar mais meia hora para atender uma cliente. Estava a sair quando apareceu um homem lindíssimo, de quase dois metros, acompanhado por um miúdo e um grupo de amigos. Comecei a sentir cócegas no estômago e pensei 'que está a acontecer?' Não queria olhar para ele, estava com vergonha", recorda Georgina.Ronaldo lembra-se bem do momento. "Foi uma espécie de clique que me ficou na cabeça, é a pura verdade."O português tornou-se assíduo na loja da Gucci em Madrid. "Comecei a atendê-lo na Gucci e um dia mandou-me uma mensagem dizendo que ia a um evento, se queria ir com ele. Passei o dia a pensar no que ia vestir, como ia pentear o cabelo. Quando cheguei ele estava lindíssimo, lembro-me bem do que ele e eu vestíamos. Brindámos com champanhe, mas eu depois tive de ir a um jantar da empresa. Não tinha vontade nenhuma mas tive de ir. Acabou por ser bom porque deixou-nos com saudades..."Mas o namoro não começou logo ali. "Ele tinha muitos jogos, eu tive aquele problema com o meu pai, estive ausente, triste. Um dia encontrámo-nos noutro evento, ele estava com os amigos e com o irmão e disse-me: 'Gio, queres vir jantar comigo?' Estava muito entusiasmada. A caminho do restaurante as nossas mãos tocaram-se e senti como se aquelas mãos estivessem comigo há muito tempo. Eram umas mãos familiares, que se encaixavam na perfeição. Fomos jantar e quando voltei a casa o meu coração... pum, pum."Cristiano Ronaldo também recordou o sucedido. "Quando demos as mãos foi um momento único... Era uma miúda superinteressante, madura, comecei a ficar ligado a ela."E Georgina prosseguiu: "O momento mais surreal foi num sábado. Morria de vontade de o ver, de estar com ele, mas não queria escrever-lhe. Mandou-me uma mensagem depois de um jogo e, claro, não lhe disse que estava à espera dele, contei-lhe que estava sentada em casa e que me preparava para dormir. Ele perguntou 'queres jantar?' Ao que respondi 'está bem'. Eu já tinha jantado. Saí feliz, com a minha mochila, ele foi buscar-me a casa. Fomos para a casa dele, lá tinha o seu puré, a sua verdura, o seu frango e voltei a jantar como qualquer senhora."Georgina, que está grávida de gémeos, conta outro episódio do início da relação com o craque português. "Ele vinha buscar-me depois do trabalho. Às vezes vinha no Bugatti. Os meus companheiros ficavam loucos... Eu chegava de autocarro e saía de Bugatti."Ronaldo recorda-se bem desses tempos. "Era o carro que tinha na altura... O início da nossa relação foi superbonito. Passado algum tempo senti que era a mulher da minha vida."