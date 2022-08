Iñaki Urdangarin tem vivido dias difíceis. De acordo com a revista espanhola ‘Diez Minutos’, o antigo atleta foi apanhado a chorar depois de um encontro com a antiga companheira, a infanta Cristina, que terá durado cerca de 20 minutos. A atual namorada, Ainhoa Armentia, ainda o tentou consolar, mas em vão. Iñaki e Cristina ainda não adiantaram pormenores sobre o divórcio, que foi anunciado depois do antigo atleta ter sido apanhado com a advogada.

