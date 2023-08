Iggy Azalea foi expulsa do palco durante um concerto na Arábia Saudita. Em causa um incidente com a indumentária que levou as autoridades a darem o concerto por terminado.Durante o espetáculo no Boulevard Riyadh City, a cantora australiana rasgou parte das calças, deixando à vista a perna e a coxa, algo que não é tolerado na cultura árabe.