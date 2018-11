Imagens mostram Bárbara descontrolada ao volante

CM teve acesso ao vídeo onde se vê a apresentadora a abalroar carros.

Por Rute Lourenço | 01:30

Bárbara Guimarães continua sem carta depois de, no ano passado, ter abalroado várias viaturas no parque de estacionamento da Pousada de Alcácer do Sal.Agora, oteve acesso às imagens das câmaras de videovigilância que revelam como tudo aconteceu na madrugada de 9 de outubro.A noite começa com uma forte discussão entre a apresentadora e o namorado, Carlos Pegado, às 03h40.Após vários minutos em conflito no exterior, Bárbara entra no carro e é então que, descontrolada, abalroa vários automóveis.