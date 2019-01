Câmaras filmam o político a gritar com a apresentadora de TV enquanto tem a filha ao colo.

Por Rute Lourenço | 01:30

Mais de quatro anos depois, as polémicas entre Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho continuam a dar que falar. Esta quinta-feira, a TVI revelou imagens que datam de 2014, meses depois da separação do casal, e que mostram um clima de violência na entrega dos filhos por parte do ex-ministro da Cultura à apresentadora da SIC.