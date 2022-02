Inês Degener Tomaz, de 24 anos, está a aguçar ainda mais as saudades dos dias quentes de verão. A namorada do futebolista Bernardo Silva é a protagonista da nova campanha de uma prestigiada marca de biquínis e fatos de banho e, mais uma vez, deu provas de toda a sua beleza e sensualidade.No vasto leque de fotografias divulgadas, a musa do jogador do Manchester City surge com diferentes modelos de fatos de banho e biquínis e mostra que a moda, além de uma paixão, é a uma das suas vocações.