Além de terem um contacto frequente, marcam presença nos mesmos eventos.

Por Patrícia Correia Branco | 16:11

Bruno de Carvalho e Inês Simões são amigos inseparáveis. Sempre negaram ter uma relação amorosa, mas a verdade é que os dois mantém um contacto frequente e fazem vários programas juntos.Recentemente, o ex-presidente do Sporting foi a um desfile no Porto Alto, organizado pela amiga, e levou as duas filhas mais velhas, Ana Catarina e Diana, mostrando que as meninas também se relacionam com Inês.