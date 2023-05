Mimicat já está nos últimos preparativos para a atuação na semifinal da Eurovisão, a 9 de maio. No entanto, teve de fazer alterações de última hora ao espetáculo.



Renato Nobre, um dos artistas que acompanharam a vencedora do Festival da Canção e que foi o par de Inês Aires Pereira no programa ‘Dança Comigo’, da RTP 1, não vai subir ao palco de Liverpool depois de ter sofrido um acidente de mota.









