Instagram bloqueia foto de Fanny sem roupa

A ex-concorrente do Big Brother e agora apresentadora do 'Somos Portugal' Fanny Rodrigues posou sem roupa para a edição de junho da revista CRISTINA. A fotografia foi publicada no Instagram na quinta-feira, mas a rede social denunciou a imagem fazendo com que fosse eliminada.A apresentadora Cristina Ferreira mostrou-se indignada e voltou a colocar a fotografia nas redes mas desta vez censurada: "Pode ser que esta não removam. Já pus uma cruz para que as ofendidas não tentem bloquear a liberdade".Fanny reagiu também à retirada da fotografia: "Denunciem na boa. A revista sai na mesma".Cristina Ferreira lembrou que que independentemente das denúncias "as duas capas estão amanhã nas bancas". E na revista está uma mulher que batalhou muito para aqui chegar. Uma conversa tão intensa como a própria. Sem medos e sem segredos".