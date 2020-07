Instagram reativa conta da advogada envolvida em escândalo amoroso com Jorge Jesus

A rede social Instagram reativou a conta de Ana Paula Belinger, a advogada que saltou para a ribalta no Brasil depois de ser ligada a um escândalo amoroso com o treinador português Jorge Jesus.A jovem, cerca de 30 anos mais nova do que o treinador, disse ao CM que o Instagram cancelou a conta pela quantidade de denúncias. "Eu não apaguei as minhas redes sociais. Elas foram derrubadas pela quantidade de ‘fakes’. Muita gente ingressou na minha rede e o Instagram derrubou a minha conta", explicou, garantindo que não pretende fazer comentários sobre o alegado ‘affair’ com Jorge Jesus.A advogada fez questão de manter todas as fotografias com Jorge Jesus na sua conta de Instagram, apesar de a ligação profissional ao técnico, apurou o CM, estar em causa.