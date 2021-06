Maria Cerqueira Gomes, de 38 anos, partilhou nas redes sociais uma imagem em que mostrava ter sido vacinada, juntamente com a filha, Francisca Cerqueira Gomes, de 18 anos, no Porto, na tarde da última quarta-feira.Uma situação que gerou polémica, uma vez que as inscrições para esta faixa etária só abrem a partir do dia 4 de julho. Após os fãs terem reagido, em massa, com críticas à partilha da apresentadora,...