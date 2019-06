Irina Shayk cansou-se de esperar pelo pedido de casamento de Bradley Cooper após um relacionamento de quatro anos e uma filha em comum com o ator. Terão sido estas as razões que levaram a modelo russa a pôr um ponto final na relação, segundo avança o site Entertainment Tonight.



Nos últimos dias muito se tem falado da aproximação de Lady Gaga e do ator, no entanto, ao que parece, a relação de Irina com Bradley já estava fragilizada mesmo antes do filme "A Star Is Born".



"Bradley e Irina estavam infelizes no seu relacionamento há algum tempo e tentavam fazer com que resultasse", disse uma fonte citada pelo site.

"Os problemas deles já duram há algum tempo e até consideraram a separação durante o lançamento do filme", ??acrescentou a fonte. "Eles conversaram muito sobre as coisas e pareciam adiar e manter as aparências por enquanto. Foi recomendado que eles adiassem uma separação no que parecia ser o auge da carreira do ator, porque a atenção negativa tiraria a excitação do lançamento", descreve a fonte.



Segundo o site, as discussões e ausência de compromisso por parte de Bradley levaram Irina a querer pôr fim à relação.

O casal já estará a viver em casas separadas.

A modelo russa, de 33 anos, terá abandonado a casa que dividia com o ator em Los Angeles e ter-se-á mudado para a sua casa de solteira em Nova Iorque, com a filha Lea de Seine, de apenas dois anos. Por sua vez, Cooper foi visto, na quarta-feira, em Malibu a sair de casa de um amigo.