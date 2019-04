Manequim russa foi a estrela da Semana da Noiva.

Por Ana Maria Ribeiro | 09:57

A manequim russa Irina Shayk foi a estrela principal do desfile da Pronovias, em mais uma edição da Semana das Noivas de Barcelona, que encerra este domingo.A modelo, de 30 anos, fechou o desfile envergando um vestido justo e rendado, com bastantes transparências, ao som do tema ‘Purple Rain’, de Prince, numa altura em que se assinalam os três anos da morte do cantor americano (21 de abril de 2016).