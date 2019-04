Depois dos rumores de traição, modelo russa mostra que o amor com o ator saiu vencedor.

Por Rute Lourenço | 18:53

Irina Shayk bem pode ter passado por momentos delicados depois de ter assistido ao vivo à cena de cumplicidade entre o companheiro e Lady Gaga na cerimónia dos Óscares, mas no final levou a melhor com o amor por Bradley Cooper a vencer os rumores de traição.A relação com o galã de Hollywood está para durar e, de acordo com a imprensa internacional, após o ultimato de Irina, este acabou por se afastar da cantora, com quem trabalhou no filme ‘Shallow’.