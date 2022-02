Irmã da atriz Rita Pereira internada após acidente com lareira de bioetanol

A irmã da atriz Rita Pereira, Joana Pereira, está internada na unidade de queimados de um hospital após ter sofrido um acidente com uma lareira de bioetanol.



Joana partilhou na conta pessoal do Instagram uma mensagem onde revela o acidente: "Na semana passada sofri um acidente, com a tão famosa lareira de bioetanol que vocês tanto viram nos meus stories."

Embora sem avançar grandes detalhes, a irmã da atriz conta que está internada na unidade de queimados e que o peito, o braço e as mãos são os locais afetados. "(…) [E] aqui vou ficar por algum tempo…", acrescenta ainda.

Joana Pereira apela aos seguidores que a respeitem com "amor e boa vibe" e sem a questionarem sobre o assunto. "Tem sido muito duro, mas com a nossa energia, pensamento positivo e visualização da minha pele a regenerar-se tudo vai ficar bem!", sublinha.

View this post on Instagram A post shared by Joana Pereira (@_dju___)

Rita Pereira também partilhou na sua página pessoal do instagram, esta terça-feira, a história da irmã, com uma foto das duas, onde explica a angústia que tem sentido e envia uma mensagem de força a Joana: "Vamos bebé!!! És e serás sempre a mais linda do mundo."