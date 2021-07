"O prometido é devido" e Vera Salvador Marques, irmã mais velha de Constança Braddell, tatuou o seu nome e a palavra 'esperança' no corpo, tal como já tinha conversado com a jovem.Vera mostrou o resultado final das tatuagens e deixou uma mensagem à irmã. "No sangue, no coração e agora na pele. Tinha-te prometido há uns dias atrás quando ainda estávamos juntinhas e aqui está ela", escreveu.Conheça toda a história no Vidas