Irmã de Cristiano Ronaldo fala em "máfia" e "bestas" a propósito da Bola de Ouro

A Bola de Ouro da 'France Football' foi entregue na última segunda-feira a Lionel Messi e a família de Cristiano Ronaldo não entende por que razão o avançado português da Juventus não foi o vencedor. Depois de Kátia Aveiro ter respondido a Van Dijk, Elma Aveiro deixou nas redes sociais um texto (entretanto apagado) em que não esconde a sua irritação, falando em "máfia" e "bestas"."Infelizmente é o mundo em que se vive, possivelmente não devo perceber nada do mundo do futebol, porque sempre ouvi falar que quem ganha este prémio, supostamente, é a nível dos títulos e vitórias do jogador", escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo."Não tendo nada contra este rapaz não sei o que ganhou a mais que o meu irmão! Mas como não entendo muito se calhar creio que este prémio é ao nível pessoal, nunca profissional! Mas como não entendo muito, se calhar creio que este prémio é a nível pessoal, nunca profissional! É que isto só mostra que realmente somos muito pequenos e a máfia nunca estará no lado dos mais fracos. A justiça tarda mas nunca falha e Portugal no momento certo dá a resposta às (grandes) bestas", atirou.